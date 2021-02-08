В петербургских больницах свободны 43% инфекционных коек

В стационарах Петербурга в настоящее время свободны 43,3% коек для коронавирусных пациентов. За неделю были госпитализированы 2959 человек. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, по сравнению с предыдущей неделей снижение госпитализаций составило 16,8%.

К оказанию плановой помощи вернутся Мариинская больница и Детская больница №5, затем — Городская многопрофильная больница №2 и часть федеральных учреждений. Кроме того, планируется возобновить диспансеризацию.