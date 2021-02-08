Бывший тренер «Амкара» готов обсудить перспективы возрожденного клуба

Возрожденный пермский футбольный клуб «Амкар» может начать консультировать экс-наставник клуба Гаджи Гаджиев. Об этом сам тренер рассказал РИА «Новости».

По его словам, он готов быть в контакте с тренерским штабом возрожденной команды. «Могу появиться в Перми в качестве гостя своих друзей, которых у меня в городе очень много. Они все — любители футбола, все болели за „Амкар“ и способны ему помочь. Могу приехать погостить и обменяться мнениями по перспективам развития клуба, это нормально»,— сказал господин Гаджиев.

Основанный в 1994 году ФК «Амкар» прекратил свое существование два года назад из-за финансовых трудностей. Региональные власти приняли решение возродить команду: бренд был передан Академии игровых видов спорта Пермского края.