Новый герб Югры внесли в государственный регистр

Герб Югры внесен в государственный геральдический регистр России, говорится в письме государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова в адрес губернатора Натальи Комаровой.

«Имеем честь сообщить, что на основании вашего представления герб Ханты-Мансийского автономного округа внесен в государственный геральдический РФ. Рады поздравить с завершением долгой и непростой работы, обеспечивающей Югру достойным символом»,— цитирует пресс-служба правительства письмо.

Напомним, 24 декабря 2020 года депутатами окружной думы были одобрены соответствующие изменения в закон «О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа». В соответствии с принятым законом до 1 января 2022 года установлен переходный период.

Герб имеет следующее описание: в рассеченном лазоревом и зеленом поле серебряная птица «Кат ухуп вой» с двумя, подобными орлиным, головами на длинных шеях, четырьмя лапами и видимым между головами и шеями хвостом, подобно павлиньему, и широко просеченным в цвета поля; щит увенчан золотой земельной короной о семи видимых зубцах, средний их которых завершен пламенем, и с поясом национального орнамента на обруче. Щитодержатели — два золотых с черными глазами и носами медведя, поддерживающие два золотых древка с государственными флагами Ханты-Мансийского автономного округа на подножии из зеленых кедровых ветвей с зелеными шишками; девиз «Делами великая» начертан серебряными литерами на лазоревой ленте.