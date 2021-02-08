На Ямале из-за непогоды закрыты все зимнимики и часть дорог

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение на всех автозимниках, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Сейчас на зимниках Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги, Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале и Коротчаево—Красноселькуп сильный ветер с порывами до 27 м/с, метель и плохая видимость. Региональные власти временно остановили движение на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Дорожники просят жителей ЯНАО не выезжать на закрытые зимники: «Это опасно для жизни. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи – в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу».

Кроме того, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что из-за непогоды также перекрыто движение на части автомобильных дорог. Из-за сильной метели и плохой видимости закрыт проезд по дороге Надым—Салехард, Салехард—Лабытнанги, Лабытнанги—Харп, а также подъезд к селу Аксарка.

Дорожная техника переведена режим повышенной готовности, будут приняты дополнительные меры по недопущению выезда на зимние автодороги в объезд КПП. «На региональных трассах ведется патрульная очистка от переметов и снега. Призываем автомобилистов быть предельно осторожными, адекватно оценивать погодные и дорожные условия, не превышать скорость и не выезжать на закрытые зимники и участки автомобильных дорог»,— подчеркнул заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов.