Краснодарский край чаще других регионов упоминают в СМИ в контексте «майских указов»

Краснодарский край занял первое место в рейтинге упоминаемости российских регионов в СМИ в контексте президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно данным системы мониторинга «Медиалогия», Кубань лидирует в списке с медиарейтингом 307,3 тыс., обогнав Татарстан (281,6 тыс.) и Нижегородскую область (259,1 тыс.).

Сообщается, что высокую позицию Краснодарского края в рейтинге обеспечили материалы о досрочном ремонте 180 км дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также популярной стала тема увеличения в 16 раз экспорта сахара, до 158 тыс. тонн на общую сумму 54,7 млн долларов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Кроме того, сообщалось что власти Краснодарского края в 2020 году переселили из ветхого жилья 250 человек и полностью выполнили годовой план по нацпроекту «Жилье и городская среда», а более 100 предприятий Краснодарского края стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Рейтинг подготовлен на основе анализа 61 тыс. источников, в числе которых - российские медиа и печатные СМИ, ТВ, радио, информационные агентства, период исследования - с января по декабрь 2020 года.

Ольга Логинова