Почти 70% объектов торговли Удмуртии подписали соглашения о стабилизации цен

Соглашения о стабилизации цен на продукты подписали 2,39 тыс. или 69,4% объектов торговли Удмуртии. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев на аппаратном совещании.

Напомним, что в декабре 2020 года премьер Удмуртии Ярослав Семенов сформировал координационный совет, который ежедневно сверяет информацию по росту цен на продукты. В него вошли члены правительства, представители министерств, надзорных и антимонопольных органов, торговых сетей, Удмуртстата, Удмуртпотребсоюза и общественность.