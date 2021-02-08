Смерть обнаруженного у здания МФЦ саратовца оказалась криминальной

В Саратове возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено в Кировском районе у офиса МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Тело погибшего, которым оказался 55-летний саратовец, обнаружили на улице Танкистов, 26А. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти мужчины стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

По подозрению в причинении несовместимых с жизнью травм потерпевшему допрошен 35-летний житель города.

Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Ковалева