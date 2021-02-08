Из горящего здания в Екатеринбурге эвакуированы 23 человека

Из 23-этажного здания на улице Белинского, 83 в Екатеринбурге, где утром 8 февраля начался пожар, по лестничным маршам эвакуированы 23 человека, шесть из них с помощью масок дыхательных аппаратов. Два человека получили отравление продуктами горения, они госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Обследование помещений продолжается. Работу огнеборцев осложняет сильное задымление внутри здания»,— говорится в сообщении спасателей.

На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, 16 звеньев газодымозащитной службы.