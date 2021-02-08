Суд перестал считать соглашение мэрии и ПЗСП притворной сделкой

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд частично удовлетворил жалобы администрации города и краевого правительства по делу о соглашении между мэрией Перми и ПЗСП. По данным картотеки арбитража, это решение было принято 4 февраля. Суд исключил из мотивировочной части решения определение подписанного соглашения как притворной сделки. Кроме того, из решения исключили заключения арбитража о том, что целью подписания соглашения являлась передача в городской бюджет денежных средств взамен на предоставление муниципальной услуги – содействия ПЗСП в утверждении документации по застройке участков на ул. Докучаева, 23, и бульвару Гагарина, 18. В остальной части решение суда было оставлено без изменения – отказать девелоперу в требованиях к мэрии исполнить обязательства по соглашению.

Напомним, в августе 2019 года правительство Прикамья, администрация Перми и ПЗСП заключили договор о реконструкции и безвозмездной передаче в муниципальную собственность детского сада по ул. Братской, 10 (на 235 мест в смену). Застройщик обязался отремонтировать здание, обеспечить его оборудованием и передать городу. Администрация Перми должна была содействовать девелоперу в подготовке документации для застройки участков по ул. Докучаева, 23, и бульвару Гагарина, 18. Для строительства на ул. Докучаева документы согласовали, однако на второй площадке проект застопорился.

ПЗСП обратилось в суд с требованиями к администрации города – обеспечить и утвердить думой изменение генплана по бульвару Гагарина, 18, а также присудить за неисполнение решения арбитража неустойку — 100 тыс. руб. за каждый день. В ноябре суд отказал истцу в его требованиях. Соглашение арбитраж квалифицировал как договор пожертвования и решил, что документ является притворной сделкой, прикрывающей другую сделку (оказание муниципальных услуг на возмездной основе), которая тоже является ничтожной. В декабре в суд от краевых и городских властей, а также от ПЗСП поступили апелляционные жалобы на это решение.