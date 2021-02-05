Самарскую область посетит делегация Франко-Российской Торгово-Промышленной Палаты

Мероприятие будет организовано в рамках совместной деятельности Агентства по привлечению инвестиций Самарской области и министерства экономического развития и инвестиции Самарской области по установлению прочных внешнеэкомических связей с представителями французского бизнеса.



Данная встреча позволит обсудить перспективы стратегического сотрудничества и лучшие практики взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития.

В рамках мероприятия пройдут деловые переговоры между Правительством Самарской области, представителями регионального и французского бизнеса из различных отраслей, в том числе здравоохранения, строительства, инжиниринга, энергетики, логистики и электрооборудования.

Франция является одним из ведущих партнёров в развитии экономики региона, что подтверждается выбором Самарской области в качестве площадки для размещения производства крупными французскими организациями.

Центральная роль в автомобильной промышленности отведена компании «Renault», которая, оставаясь главным акционером

АО «АВТОВАЗ», продолжает вводить международные стандарты качества и технологий производства на предприятии, стимулирует привлечение французских поставщиков автокомпонентов к созданию ещё большего количества совместных предприятий.

Кроме того, на территории региона находится МК «Самаралакто» — одно из ведущих и старейших предприятий лидеров пищевой промышленности ГК «Danone» в России.

Электротехническую отрасль Самарской области активно развивает АО «ГК „Электрощит“ — ТМ Самара», являющееся российским подразделением международной компании «Schneider Electric».

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области ведет активную деятельность по развитию международных отношений. «Мы регулярно взаимодействуем с бизнес-сообществами. В прошлом году приоритет был смещен на проведение встреч только в онлайн-формате, и мы рады, что можем снова вернуться к привычному оффлайн-общению, безусловно, с соблюдением всех ограничительных мер», — Сергей Никитин (исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области).