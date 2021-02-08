Тамбовские предприниматели получили кредитные каникулы по долгам на 431 млн рублей

По итогам 2020 года в Тамбовской области 341 индивидуальный предприниматель воспользовался кредитными каникулами по программе господдержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщили в региональном управлении Банка России. Сумма реструктуризаций по этой программе составила 431 млн руб.

«По закону о кредитных каникулах, для получения отсрочки достаточно было на первом этапе просто направить обращение в банк, а в течение последующих 90 дней предоставить документы, подтверждающие, что доход действительно снизился более чем на 30%.. Осенью ЦБ обратился к кредиторам с просьбой напомнить каждому заемщику о сроках предоставления документов. Большинство получивших отсрочку подтвердили это право документально. Для тех, кто на связь с банком так и не вышел, кредитные каникулы были аннулированы. Таких обращений оказалось 146»,— рассказал руководитель экономического отдела тамбовского отделения ЦБ Юрий Рябов.

Также в Тамбовской области кредитными каникулами по госпрограмме воспользовались 516 физических лиц, сумма реструктуризации составила более 155 млн руб. По внутренним программам банков мерами поддержки (отсрочка по оплате, реструктуризация, снижение процентной ставки или ежемесячных платежей) воспользовались 7,19 тыс. тамбовчан с долгами по кредитам на более 2 млрд руб., сообщили в ЦБ.

Сергей Калашников