Экс-директор липецкого фонда капремонта не сберег от кредиторов недвижимость в Болгарии

Проходящему через процедуру личного банкротства экс-директор фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин и его бывшей супруге Ирине Козиной не удалось оспорить включение в конкурсную массу зарубежного имущества управленца. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение липецкого арбитража, признавшего недействительным договоры дарения долей в расположенной в регионе и в Болгарии недвижимости между господином Козиным и членами его семьи. Об этом сообщается в постановлении суда.

Господин и госпожа Козины, напомним, не были согласны с октябрьским решением Арбитражного суда Липецкой области, который в октябре 2020 года принял решение о возвращении имущества в конкурсную массу по ходатайству финансового управляющего банкрота Александра Кубликова.

Суд обязал Ирину Козину вернуть в банкротство 1/2 доли в расположенной в болгарском Сазополе двухкомнатной квартиры площадью 58,6 кв. м, а Анастасия (Александровна) Козина должна вернуть 1/2 доли в расположенной по соседству трехкомнатной квартире на 95 кв. м. Кроме того, суд обязал Ирину Козину вернуть садовый домик на 31,2 кв. м и земельный участок площадью 644 кв. м в Грязинском районе Липецкой области.

Напомним, Александр Козин был признан банкротом в июле 2019 года. С иском к нему в 2018 году обратился Липецккомбанк (ЛКБ) из-за 68 млн руб. долгов. Они образовались, так как господин Козин выступил поручителем по кредиту на строительство ранее принадлежавшего ему завода по производству светопрозрачных конструкций в ОЭЗ «Липецк». Александр Козин покинул пост директора фонда капремонта в марте 2019 года. В феврале 2020-го липецкое управление СКР завершило расследование уголовного дела о мошенничестве господина Козина со средствами ЛКБ.

Подробнее о банкротстве Александра Козина читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников