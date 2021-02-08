Объемы ипотеки в Тамбовской области выросли на 40% в 2020 году

Выдачи ипотечных кредитов в Тамбовской области за 2020 год выросли в денежном выражении к результату 2019-го на 39,1%, сообщает региональное отделение Банка России. За год жители области получили 9,56 тыс. кредитов на общую сумму 19,5 млрд руб.

Как отмечают в ЦБ, только в декабре 2020-го тамбовчане взяли 1,08 тыс. ипотечных кредитов на 2,3 млрд руб. Средние параметры ипотеки в Тамбовской области по итогам года: более 2 млн руб. на 18,9 лет.

Управляющий тамбовским отделением ЦБ Михаил Носенков полагает, что спрос на ипотеку «поддерживается как за счет общего снижения процентных ставок, так и благодаря программе льготного кредитования на приобретение жилья от застройщика под 6,5%». В рамках госпрограммы в регионе согласно сведениям в регионе выдано 1,39 тыс. кредитов на 2,4 млрд руб. «В результате средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в декабре прошлого года составила 7,2% годовых, снизившись за год на 1,7 процентных пункта»,— отметил господин Носенков.

В ЦБ фиксируют, что просрочки по ипотеке в Тамбовской области не допускают по 99,6% ипотечных кредитов. Совокупный долг жителей региона перед банками по этим кредитам к началу 2021 года составил 41,3 млрд руб.

Сергей Калашников