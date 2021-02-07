В Татарстане за выходные COVID-19 выявили у 169 человек

Минздрав Татарстана сообщил, что за сутки к воскресенью, 7 февраля, выявили 85 инфицированных коронавирусом. За сутки до этого – 84 заразившихся. Таким образом, за выходные в регионе зарегистрировали 169 новых случаев COVID-19, за все время пандемии — 16 638 случаев.
За выходные 53 человека госпитализированы, остальные — лечатся на дому.
Среди заболевших шестеро детей и 21 человек – в возрасте от 70 лет.
Выздоровели за весь период 13 158 человек, в том числе 180 – за два последних дня. Умерли за пандемию 291 человек.
Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»