Пермская анимационная студия сменила директора

Пермское ООО «Продюсерский центр “Капризка”» сменило директора. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 28 января общество возглавляет Юрий Цодикович. На этой должности он сменил телеоператора Дениса Сопегина.

До прихода в «Капризку» господин Цодикович (по данным «Ъ-Прикамье, сын бывшего председателя Семнадцатого апелляционного арбитражного суда) восемь лет работал в отделе стратегии холдинга «ЭР-Телеком».

Напомним, продюсерский центр «Капризка» создан в 2019 году. Занимается производством одноименного мультсериала по произведению Владимира Воробьева. Основным владельцем компании (90% в уставном капитале) является бывший гендиректор АО «ЭР-Телеком Холдинг», председатель совета директоров IT-компании Андрей Семериков. Еще 10% принадлежат гендиректору «Пермской синематеки» Павлу Печенкину.

Как сообщил Андрей Семериков, смена гендиректора «Капризки» связана с расширением сферы деятельности продюсерского центра. «Раньше центр занимался только мультиками, а теперь будет продюсировать документальное и игровое кино. Диапазон обязанностей расширился, и появился новый директор. “Капризкой” как мультфильмом по-прежнему будет заниматься Денис Сопегин», — пояснил господин Семериков.

Стоит отметить, что в настоящий момент краевые власти строят планы по открытию в Перми филиала киностудии им. Горького и мультимедийного центра «Союзмультпарк». Предполагается, что филиал Горьковской киностудии станет одним из элементов кластера документального и научно-популярного кино, который планируется создать на базе уже имеющейся школы пермской кинематографии. Мультимедийный центр будет представлять собой образовательно-развлекательный комплекс. В этом же пространстве разместятся сувенирный магазин, музей и помещения для мастер-классов и лекций. По данным “Ъ-Прикамье”, продюсером будущего пермского «Союзмультпарка» может выступить Андрей Семериков.