Виктор Классон прокомментировал слухи об уходе из ФК «Краснодар»

Нападающий Виктор Классон опроверг слухи о конфликте с руководством ФК «Краснодар», связанные с уходом футболиста из команды. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

«Давайте внесем ясность. Не знаю, с чьей руки пошла гулять информация, будто у меня этим летом истекает соглашение с «Краснодаром». В 2020 году я продлил контракт до середины 2022 года», – заявил футболист.

Он также отметил, что в случае ухода из «Краснодар» футбольный клуб не останется без компенсации. На вопрос, может ли он оказаться летом 2021 года в другом клубе Виктор Классон заявил, что «совершенно не думает об этом в настоящий момент», так как «сконцентрирован только на матче с загребским "Динамо"». Также футболист заявил о своем нежелании продолжать карьеру в лигах Нидерландов и Португалии.

В начале января 2021 года СМИ со ссылкой на источники в Швеции сообщили, что Виктор Классон хочет перейти из Российской премьер-лиги в другой чемпионат – тем самым он якобы испортил отношения с руководством ФК «Краснодар».

Виктор Классон выступает за команду из столицы Кубани с января 2017 года, перейдя из шведского «Эльфсборга». Сумма трансфера составила около 2 млн евро.

Ближайший матч ФК «Краснодар» проведет 18 февраля: подопечные Мурада Мусаева в рамках 1/16 Лиги Европы на своем поле встретятся с загребским «Динамо».

Алексей Белянин