В Краснодаре изъяли автомобиль судьи по делу о смертельном ДТП с велосипедистом

Следственные органы изъяли автомобиль судьи Юрия Захарчевского в рамках расследования дела о ДТП, в котором погиб житель Краснодара Даниил Юханов. Об этом «Российской газете» сообщил адвокат Алексей Иванов.

По его словам, автомобиль Toyota LandCruiser, принадлежащий господину Захарчевскому, направлен на экспертизу в Москву. Защитник утверждает, что судья до последнего момента передвигался на машине, на которой и могло быть совершено ДТП, приведшее к гибели Даниила Юханова.

ДТП с участием Юрия Захарчевского произошло в апреле 2020 года. По предварительной версии господин Юханов поехал на велосипеде в аптеку за лекарствами. Автомобиль, якобы принадлежащий судье, после совершения наезда даже не остановился. Сам велосипедист получил множественные травмы и скончался в больнице в августе 2020 года. остались маленький сын и беременная жена.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, уголовное дело по факту ДТП возбудили только в сентябре 2020 года. Следствие, которое не довело доследственную проверку до уголовного дела, мотивировало свои действия законодательной невозможностью привлечения судьи к уголовной ответственности без специального разрешения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. При этом, как утверждал Алексей Иванов, судья Захарчевский в нем превратился из виновника ДТП в свидетеля. В связи с этим он планировал обжаловать действия следователя.

Алексей Белянин