Вирус прошел без претензий

Количество жалоб от должников на взыскателей в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) в 2020 году выросло всего на 3% против 30% годом ранее. Снизилась и доля обоснованных жалоб, часто должники таким образом просто пытаются затянуть процесс взыскания. Однако общая проблема коллекторов, работающих вне правового поля, сохраняется.

В 2020 году в ФССП поступило чуть более 37 тыс. жалоб от граждан на службы взыскания финансовых организаций (банки, МФО, коллекторские агентства), следует из данных службы. Это на 3% больше, чем годом ранее,— 35,9 тыс. обращений. До 2019 года ФССП не публиковала данные о количестве обращений, однако в ведомстве сообщали ранее “Ъ”, что в 2019 году обращений было подано на 29,1% больше, чем в 2018 году.

В 2020 году многие ожидали всплеска жалоб на службы взыскания: должника в период самоизоляции проще застать дома, дозвониться, отмечает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев. «Однако этого не произошло: бизнес стал придерживаться консервативной политики, принимать во внимание финансовое положение должника»,— поясняет он. В период самоизоляции коллекторские компании активно выходили к клиентам с антикризисными предложениями. Например, Первое коллекторское бюро всем клиентам предложило снижение платежа на 50% на период самоизоляции, рассказывал его управляющий директор Павел Михмель. Собственные программы поддержки должников предлагала и Национальная служба взыскания. Как пояснял ее гендиректор Роман Волосников, именно это позволило избежать массовых дефолтов.

При этом обоснованными являются только 8,5% жалоб, следует из данных ФССП. И доля таких обращений снижается. Так, в 2018 году 9% жалоб были признаны обоснованными, в 2019 году — 8,7%. Обоснованной является жалоба, в которой указано на реальное нарушение законодательства (230-й ФЗ) и эти нарушения могут быть доказаны. В таком случае ФССП составляет протокол и направляет его в суд, где принимается итоговое решение. Необоснованные жалобы — те, в которых нет указания на нарушения. Зачастую это просто вопросы от должников, не до конца понимающих свои права и обязанности. Протокол по таким жалобам не составляется.

«Многие должники, составляя обращение, надеются оттянуть время, жалуются на тяжелое материальное положение, невозможность исполнить обязательства,— говорит Эльман Мехтиев.— Каждое такое обращение надзорный орган, будь это ЦБ или ФССП, обязан рассмотреть в индивидуальном порядке, провести проверку, сформировать запрос, вынести решение». По мнению директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, незначительная доля обоснованности свидетельствует о сохраняющемся низком уровне понимания, когда права и вправду нарушены, а когда нет.

Тем не менее считать, что жалобы обоснованы только низким уровнем правовой грамотности населения, не совсем верно, подчеркивает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Например, с июля 2019 года коллекторские компании перестали заниматься взысканием с граждан долгов за ЖКХ, приводит пример она. «Это дало возможность управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям проявить творческий подход и порой в буквальном смысле терроризировать должников и их окружение»,— рассказывает госпожа Лазарева.

Сохраняется на рынке взыскания и проблема неправомерных действий со стороны коллекторов, добавляет руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. НАПКА также ведет прием обращений должников, рассказывает Эльман Мехтиев. В прошлом году было получено 5,7 тыс. обращений. Из них 12% — в отношении тех организаций, которые не состоят в реестре ФССП, приводит данные он. И практически каждая из них касалась психологического давления и грубого нарушения правил взаимодействия. «Взаимодействие при возврате просроченной задолженности — самое острое с точки зрения социальной оценки направление деятельности любого кредитора»,— говорит госпожа Стратьева. Но, уточняет эксперт, есть нормативно закрепленное «нельзя», а есть субъективная оценка человека. Она подчеркивает, что нужно помнить «не только о правах заемщика, но и о правах кредитора».

Полина Трифонова