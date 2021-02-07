Налоговые льготы для торговли и общепита сохранятся в 2021 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в законодательное собрание законопроект, продляющий льготы по упрощенной системе налогообложения (УСН) до конца 2021 года. Минимальные льготные ставки по УСН: 1% (по доходам) и 5% (доходы минус расходы) предлагается установить для предприятий непродовольственной торговли и общепита. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в результате предоставления льготы краевой бюджет недополучит 742 млн руб. Проект планируется рассмотреть на февральском заседании заксобрания.

Отметим, что льготные ставки уже действовали в 2020 году. Таким образом, краевые власти решили поддержать предприятия пострадавшие от пандемии коронавируса (Covid-19).