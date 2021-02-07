На юге Москвы горит ангар

На юге Москвы на Варшавском шоссе произошло возгорание в металлическом ангаре, сообщили в МЧС по столице. Площадь пожара достигла до 1 тыс. кв. м. Движение автотранспорта на Варшавском шоссе из-за пожара ограничено. Информации о пострадавших не поступало

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, 37а, корпус 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 1 тыс. кв. м»,— говорится в сообщении МЧС. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных. В тушении огня участвуют два вертолета.