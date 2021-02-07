ЗАО «СуперОкс»

В 2011 году Евросоюз запустил исследовательскую программу «Flightpath-2050» по развитию европейской авиации до 2050 г. с бюджетом 250 млрд евро. В программе поставлены задачи снижения выбросов CO2 на 75%, выбросов NOX на 90 % и шума на 65 % в сравнении с 2000 г. Эти цели должны быть достигнуты с учетом ежегодного увеличения количества полетов в Европе, которое к 2016 г. уже превысило 12,6 млн в год.Согласно требованиям программы Flightpath 2050, для самолетов будущего необходимо разработать двигатели, соответствующие жестким нормам по экологичности, шумности и энергоэффективности. Ведущие авиастроительные компании в качестве путей достижения этих требований рассматривают проекты «более электрических самолетов» (с заменой максимально возможного количества гидро- и пневмоприводов на электропривод), а также пилотируемых летательных аппаратов на электротяге. Конечной целью программы является создание гибридного электрического самолета к 2035 году и полностью электрического к 2050 году.