Ярославскому ветерану авиаполка «Нормандия–Неман» исполнилось 95 лет

7 февраля исполнилось 95 лет жителю Ярославля, участнику Великой Отечественной войны, ветерану советско-французского авиационного полка «Нормандия – Неман» Валентину Огурцову. С юбилеем ветерана поздравил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона рассказал, что Валентин Огурцов оказался на фронте в 1943 году сразу после окончания школы. Служить его направили в легендарный авиаполк «Нормандия – Неман».

«Валентин Иванович был авиамехаником, отвечал за техническое состояние самолётов Як-9Т и Як-3. Он освобождал Смоленскую область, Белоруссию и Литву, воевал против группировки фашистских войск в Восточной Пруссии и участвовал во взятии Кенигсберга. После войны демобилизовался, работал врачом, помогал людям. Боевая смелость Валентина Ивановича отмечена многими отечественными и зарубежными наградами. Валентин Иванович, пусть здоровье будет крепким, а близкие люди — всегда рядом. Ваш подвиг — наше мирное небо над головой»,— написал Дмитрий Миронов в поздравлении на своей странице в социальной сети.

Валентина Огурцова помнят и чтят во Франции, где он побывал в 2015 году во время открытия в Ле Бурже выставки, посвященной полку «Нормандия – Неман». Этот полк был сформирован из французских летчиков и советских механиков. Среди наград, которыми отмечен ярославский ветеран, есть немало иностранных. В том числе, орден Почетного легиона и Золотая медаль «Ренессанс Франсез». В ярославском музее истории города открыта памятная витрина, посвященная Валентину Огурцову.

Антон Антонов