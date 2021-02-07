Британия не собирается вводить паспорта для вакцинированных

Британский чиновник Надхим Захави, отвечающий за развертывание вакцины против COVID-19, заявил, что страна не рассматривает вопрос о выдаче так называемых паспортов иммунитета, сообщает Sky News. Те, кто получил вакцину против коронавируса, могут попросить врача предоставить письменное подтверждение своего статуса, сообщает AP. Это может понадобиться, например, для путешествий.

Господин Захави заявил, что паспорта для вакцинированных носили бы дискриминационный характер, а чиновники не хотят, чтобы вакцинация была «каким-то образом обязательной из-за паспорта».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что британские власти работают над системой сертификации, которая позволит британцам выезжать за границу на отдых в те страны, где может потребоваться подтверждение вакцинации от COVID-19. Над системой, получившей название «паспорт вакцинации», работают сразу три министерства: транспорта, иностранных дел и здравоохранения.

Напомним, ряд европейских стран работают над созданием «паспорта вакцинации». Так, шведские власти заявили о готовности запустить свою систему сертификации вакцинации к лету, если к тому моменту будет разработан международный стандарт. В Дании такой паспорт будет запущен уже в конце февраля.