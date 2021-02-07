На Урале ожидается похолодание до -35 градусов и метель

С 8 по 10 февраля в Свердловской области прогнозируются похолодание до -35° и метель. По данным уральского Гидрометцентра, ночью 8 февраля температура воздуха составит -26°…-21°, при прояснении до -30°. Днем ожидается -23°…-18°, в горах и низинах до -26°. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также метели. В отдельных районах гололед. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

Во вторник, 9 февраля, температура воздуха ночью составит -31°…-26°, днем — -27°…-22°. Прогнозируется небольшой снег и метель. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

В среду, 10 февраля, ночью температура воздуха в регионе составит -30°…-25°, при прояснении похолодает до -35°. Днем температура воздуха составит -25°…-20°. Прогнозируется небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 8 февраля температура воздуха ночью и днем составит -22°…-20°. Во вторник ночью ожидается -28°…-26°, днем — -25°…-23°. В среду температура воздуха ночью составит -27°…-25°, днем — -22°…-20°.