В Свердловской области в ДТП со служебным автобусом погиб человек

Режевская городская прокуратура начала проверку в связи с ДТП в районе 63 км трассы «Реж — Екатеринбург», в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, недалеко от пос. Озерный водитель служебного автобуса, который вез со смены из Березовского рабочего домой в Реж, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем Lada Priora. В результате столкновения скончался водитель легкового автомобиля.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при перевозке пассажиров. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей автобуса. Также будет проверено, проходил ли автобус предрейсовый осмотр на наличие неисправности», — отметили в пресс-службе.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.