Британский штамм может вызвать новую волну COVID-19 во Франции

Число случаев заражения британским штаммом COVID-19 во Франции еженедельно возрастает на 50%, сообщает The Guardian. И хотя доля заразившихся британским штаммом относительно общего числа заражений пока невелика — около 14%, комитет по науке, консультирующий правительство Франции по вопросам пандемии, считает, что к началу марта или даже раньше британский штамм будет преобладать по числу заражений. Эксперты комитета не исключают, что может возникнуть необходимость в третьем локдауне, чтобы остановить распространение британского штамма.

По данным департамента здравоохранения Франции, за вчерашний день во Франции выявлено 20 586 новых случаев заражения, умер 191 человек. В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 3,3 млн случаев заражения, умерли 78 794 человека. По данным на субботу, более 1,9 млн французов получили первую дозу вакцины, и 247 тыс.— уже успели получить вторую.

Алена Миклашевская