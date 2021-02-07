Пермский оппозиционер освободился из-под ареста

Оппозиционный политик, экс-депутат краевого заксобрания Константин Окунев вышел на свободу после отбывания пятисуточного ареста. Об этом господин Окунев сообщил в своем telegram-канале.

Ранее суд Свердловский районный суд признал Константина Окунева в организации несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального, состоявшегося 31 января. Оппозиционер был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении). Суд назначил господину Окуневу наказание в виде пяти суток административного ареста.