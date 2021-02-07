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Петербургский поставщик мяса птицы переносит производство

Крупный поставщик мяса птицы ООО «Санкт–Петербургская куриная компания» переносит производство из города в Ленобласть. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В настоящее время компания фасует продукцию на площадке в Красногвардейском районе, на Индустриальном проспекте. Рядом в ней расположены непищевые производства.

Шесть лет назад ООО «Санкт–Петербургская куриная компания» приобрела участок в индустриальном парке «Уткина заводь» для строительства склада. Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.

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