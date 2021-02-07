Прокуратура пытается обжаловать приговор экс-директору пермской строительной компании

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор по уголовному дел в

отношении бывшего гендиректора пермского ЗАО «СК «Классик» Василия Боровцова и директора ООО «АхтубаСитиПарк» Вадима Старцева. Ранее оба были признаны виновными в совершении преступления. Предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Уголовное дело в отношении топ-менеджеров расследовалось в Волгоградской области и касалось строительства в Волжском жилого комплекса из трех многоэтажных домов. «АхтубаСитиПарк» выступала в качестве застройщика, а «Классик» в качестве учредителя этой компании. В итоге договоры долевого строительства подписали более двухсот человек, но дома построены не были. А средства в размере 180 млн руб. фигуранты дела, по версии гособвинения. использовали по своему усмотрению.

Проблемы со сдачей объектов по договору строительства структуры СК «Классик» испытывали и в Перми. Так в 2017 году в УМВД Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам нарушений законодательства при строительстве ЖК «Дом на Норильской», который также не был сдан. Дом входил в состав ЖСК «Триумф», девелопером которого выступала группа «Классик». По версии следствия, в течение 2015–2017 годов кооперативом систематически осуществлялась оплата работ по заключенным с подрядчиками договорам, которые фактически не были выполнены. Такие действия привели к формированию невозвратной задолженности в размере не менее 50 млн руб. и невозможности завершения строительства.

В итоге Волжский городской суд приговорил Василия Боровцова к пяти годам колонии, а Вадима Старцева к четырем годам условно. При этом гособвинение предлагало назначить обоим наказание в виде восьми лет лишения свободы. Вошли ли в это дело «пермские эпизоды», в открытых источниках не сообщалось. Помимо прокуратуры жалобы подали один из осужденных, а также защитники. При этом информация о результатах рассмотрения представления и жалоб на сайте Волжского городского суда отсутствует.