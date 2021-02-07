На инспектора завели дело после драки с безбилетниками на МЦК

Инспектор службы транспортной безопасности нанес травмы двум мужчинам, которые пытались пройти на станцию Московского центрального кольца (МЦК) «Ростокино» на северо-востоке Москвы без билетов, сообщило ГУ МВД по Москве. Один их них получил удар головой, что привело к открытой черепно-мозговой травме, перелому основания черепа и ушибу головного мозга. У второго диагностировали вывих руки и ушиб головы.

По данным полиции, 6 февраля без билетов пытались пройти через турникеты трое мужчин, инспекторы службы транспортной безопасности вывели их на улицу. Что произошло с третьим безбилетником, не уточняется. «Словесный конфликт перерос в драку»,— говорится в сообщении МВД (цитата по «РИА Новости»).

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Если вина инспектора будет доказана, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.