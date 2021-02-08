Князь «Монако»

Одним из главных героев европейского футбольного уикенда стал российский полузащитник Александр Головин. Футболист, который в этом сезоне долго восстанавливался после травмы и в стартовом составе своего клуба «Монако» в минувшем туре вышел впервые за пять с лишним месяцев, выдал феноменальный матч против «Нима». Команда Головина, продлив победную серию до семи встреч, выиграла со счетом 4:3, а сам россиянин принял участие во всех голевых комбинациях, забив три гола и отдав результативную передачу.

В воскресенье вечером крупная фотография Александра Головина долго доминировала на первой странице главного спортивного медиаресурса Франции L'Equipe. Издание, рассказывая о перипетиях гостевого матча «Монако» в 24-м туре против «Нима», рассказывало и том, как драматично складывался нынешний, третий для героя материала, французский сезон. На старте его Головин выглядел очень недурно, но в конце августа, уже во втором туре чемпионата, получил неприятную травму бедра. Потом было все затягивающееся и затягивающееся лечение и все откладывающееся и откладывающееся возвращение на поле. В конце концов пауза затянулась настолько, что можно было подумать — сезон для Головина пропал.

Но в январе полузащитник на поле все-таки вернулся. И L'Equipe, описывая происшедшее во встрече с «Нимом», конечно, считала своим долгом напомнить, что, хотя тренер Нико Ковач в предыдущих шести встречах придерживал Головина на скамейке и в игру отправлял лишь во втором тайме, свой несомненный вклад в успехи «Монако» тот вносил. И это в том числе благодаря Головину не слишком убедительный во время его лечения клуб после нового года преобразился — по крайней мере, с точки зрения умения выжимать максимум очков из каждого конкретного противостояния, как бы оно ни складывалось. Российский хавбек забил «Лорьяну», с «Марселем» дважды ассистировал партнерам. Но все равно на этом фоне то, что он совершил в матче с «Нимом», казалось чем-то удивительным.

В нем Нико Ковач наконец отправил Александра Головина играть в основе и сразу получил подтверждение своей правоты. Головин разместился справа в атакующей линии и в первой же серьезной атаке «Монако» классно исполнил свою роль. Навес Фоде Балло-Туре слева пересек всю штрафную, а Головин идеально подстроился под него, пусть для того, чтобы пробить левой, пришлось, по сути, распластаться на газоне.

Вскоре у «Монако» прошел похожий выпад. Опять был навес Балло-Туре и опять его принял Головин. Разница в том, что теперь он ударил не в касание, а, лаконично обработав мяч, в сетку вогнал его правой ногой.

Дальше был неприятный для «Монако» отрезок — еще до перерыва он пропустил два гола в ответ на свои два, а мяч его форварда Виссама Бен-Йеддера отменили из-за офсайда. Но после отдыха гости показали, что их постновогодняя невосприимчивость к локальным провалам никуда не делась. И вперед их вывел именно Головин, которому довелось исполнять стандарт неподалеку от левого угла штрафной. Позиция вообще-то не предполагала прямого удара по воротам, но у россиянина вышел именно закрученный удар в дальний угол, которого голкипер Батист Рейне совсем не ждал.

На этом лимит подвигов Александра Головина исчерпан не был. Хет-трик он сдобрил голевым пасом на выход Кевину Фолланду. «Ним» один мяч успел отыграть, однако созданного Головиным запаса хватило, чтобы «Монако» одержал седьмую подряд победу. Она укрепила его позиции в отряде охотников за медалями. «Монако» держится вплотную за лидирующей тройкой из «Лиона», «Лилля» и ПСЖ.

А на персональную статистику 24-летнего Головина довольно любопытно смотреть. В девяти матчах текущего первенства (по большей части, как уже сказано, проведенных не полностью) у него уже четыре гола. В позапрошлом и прошлом к финишу чемпионата было по три — в 30 и 25 встречах.

Алексей Доспехов