Правительство упростило порядок получения субсидий на строительство соцучреждений

Российское правительство упростило порядок получения субсидий на постройку стационаров для пенсионеров и инвалидов. Для этого предусмотрена отсрочка в подаче ряда документов, таких как свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство и заключение госэкспертизы на проект.

Теперь эти документы можно будет направить уже после подписания соглашения о предоставлении господдержки. «Решение сократит сроки заключения соглашений, даст регионам гарантии на получение федеральных средств и простимулирует их к оперативной подготовке документов»,— говорится в документе правительства.

Изменения внесены в программу «Социальная поддержка граждан». Принятые меры ускорят «начало строительства стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов».