Мобильные игры вышли в тренд Как компания из России смогла потеснить создателя Call of Duty

Компания братьев из Вологды Playrix вошла в тройку самых успешных разработчиков мобильных игр в мире. В рейтинге она уступила только двум китайским конкурентам. Список составила аналитическая компания App Annie. Подсчеты экспертов основываются на данных о доходах от загрузок и покупок внутри игр за три квартала 2020-го. В случае с лидерами рынка речь идет о миллиардах долларов. Как российским разработчикам удалось достичь успеха? И какие тренды наметились на рынке мобильных игр во время пандемии? Об этом — Иван Якунин.

Свою выручку за три четверти 2020-го Playrix не раскрывает. Но она, вероятно, выше $5,5 млрд, ведь именно столько получил Activision Blizzard, разработчик Call of Duty, за девять месяцев. Этого конкурента компания братьев из Вологды вытеснила на четвертое место в рейтинге самых успешных. Уступил Playrix только двум китайских игрокам — NetEase и Tenset. У лидера рынка за три квартала продажи приблизились к $50 млрд.

Свое перемещение с седьмой строчки на третью компания российских предпринимателей объясняет низкой ценой на рекламу и интересом к незамысловатым сюжетам, например, облагородить сад в Gardenscapes или собрать головоломку в Fishdom. В мировом рейтинге App Annie закрепился и другой известный разработчик — Mail.Ru Group занял 51 место.

А феномен Playrix можно объяснить особым подходом к геймерам, подчеркивает независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко: «99% популярных игр существуют по схеме free-to-play. Игра достается полностью бесплатно, а за прогресс в игре людям предлагается внутренняя валюта. Вторая модель, она менее популярна, — просто реклама.

Playrix сделали несколько безусловных хитов, оккупировали нишу, которая называется Ultra-Casual игры: Gardenscapes, Homescapes.

Это образец того, как нужно делать игры для тех, кто в жизни о них не слышал. И ненавязчиво подталкивать человека к тому, чтобы он рано или поздно все-таки за нее немножко заплатил.

Еще в 90-х появилась крепкая игровая индустрия. В начале 2010-х годов компании умудрились занять неплохие позиции на мировом рынке, как Game Insight или Mail.Ru Group. Подавляющее большинство игр, которые производятся в России, ориентированы на мирового пользователя. Россия в современной игровой индустрии в плане аудитории занимает от 1,5 до 2%».

Кстати, по подсчетам аналитиков Sensor Tower, в 2020-м активнее всего скачивали именно казуальные и гиперказуальные игры, то есть с простой механикой и темой, понятной как школьнику, так и пенсионеру в разных странах. Лидером ушедшего года в этом жанре стала разработка Among Us — там предлагают найти предателя, как в знаменитой «мафии», только среди экипажа космического корабля. Игру установили более 260 млн раз.

Не отставали по скачиваниям в декабре шутер Call of Duty и игра Join Clash 3D, в которой отряд преодолевает преграды набегу. В этом году интерес к простым играм будет только нарастать, подчеркивает директор по развитию киберспортивных компаний Eterra Media и Ctrl Play Юрий Марков: «Каузальные игры — объект наиболее широкой аудитории. Большую часть мобильных игр занимают казуальные и гиперказуальные официальные проекты — за счет социальной игры Among Us произошел взрывной рост рынка мобильного гейминга. С учетом развития сети, все более и более мощные устройства становятся доступны по всему миру. Тренд на рост мобильного гейминга сохранится в 2021 году, но в дальнейшем при нормализации ситуации темпы роста, скорее всего, снизятся».

Сейчас мобильные игры похожи на сервисы, то есть разработчики создают более сложные уровни, сюжеты для того, чтобы геймеры оставались с ними как можно дольше, подчеркивает эксперт по видеоиграм Геворг Акопян. По его мнению, мобильный гейминг остается приоритетом в России, а также в ряде азиатских стран еще и из-за экономических причин.

«Российских разработчиков, если смотреть совокупно еще и на разработчиков из Белоруссии, таких компаний много. В топ-20 самых богатых компаний вошли пять – шесть наших.

Рынок очень мобильный, у нас в стране действительно очень много телефонов, люди на них охотно играют.

В то же время в Америке, в Великобритании люди привыкли играть на консолях и начали искать более сложные, более интересные игры. Хорошо растет сегмент хардкорных игр, приносят больше всего денег стратегические игры, сессионные, мультиплеерные. Из главных трендов — это все-таки Hyper-Casual, суперпростые, но при этом предлагают определенную глубину. О дополненной реальности давно, в общем, ходят разговоры, но какого-то грандиозного бума сегмента не заметил», — отметил Геворг Акопян.

Ясно одно: глобальный рынок мобильных игр будет только расти. Если в 2020-м он оценивался в $175 млрд, то через пару лет эта сумма, по оценкам аналитиков рынка, может вырасти до $220 млрд.

Ольга Сергиенко