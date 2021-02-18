Снимите мерку

Для начала определимся с понятиями еще раз. Bespoke — пошив предмета гардероба с нуля, когда лекала, колодки или выкройки делаются на конкретного клиента, а костюм или ботинок собирается каждый раз как новый продукт. Made-to-measure, или для краткости MTM — услуга подгонки шаблона под мерки клиента, своего рода конструктор одежды или обуви. Кроме идеально сидящей вещи (если этого аргумента в пользу индпошива недостаточно; к тому же есть немало счастливчиков, на которых стандартные размеры сидят как влитые), клиент получает уникальный предмет, созданный специально для него — можно даже с монограммой. Тот, что никогда не выйдет из моды, какие бы турбулентные времена ни наступили.



Принято говорить о двух школах портновства — английской и итальянской, хотя такое деление эксперты называют неполным. К примеру, в Англии два старинных ателье совершенно по-разному работают с линией плеча. Сравните жестко структурированные костюмы Huntsmann с крупными подплечниками и мягкое плечо Anderson & Sheppard — и вы убедитесь: годы соседства на Сэвил-Роу не примирили их. Стежки, обметка, работа со швами, принципы глажки — в эти узкопрофессиональные ноу-хау, как правило, клиентов не посвящают, хотя, конечно, ключевые различия кроются под подкладкой. То же и с итальянской школой, которая на самом деле делится на четыре направления — буквально географические.

Римские, миланские, флорентийские и неаполитанские костюмы отличаются друг от друга еще больше, чем английские. Впрочем, по словам Андреа Асти, руководителя направления MTM и Bespoke компании Mercury, ключевое различие английских и итальянских костюмов кроется в истории и образе жизни, а если еще проще, в общем впечатлении от костюма и человека, который его носит.

Английские костюмы скроены так, что не дают сутулиться. У них консервативный силуэт и строгий вид. В Англии, где существуют семьи с шестисотлетней историей, ценятся именно такие костюмы. Плечо, рукав, лацканы держат форму, как будто создавая вокруг тела рамки, в которые нужно вписываться. Это не значит, что костюм сковывает движения или его тяжело носить — ни в коем случае. Просто костюму нужно соответствовать, он не терпит компромиссов — он как рыцарские доспехи, но удобнее.

В Италии же, напротив, костюмы шьются с учетом запросов клиента, ткани мягче и легче, меньше деталей, проще крой, короче пиджаки. Итальянцы любят выделяться и персонализировать одежду, добавлять инициалы, узнаваемые штрихи. Хотя сравните строгость Brioni с неаполитанской непринужденностью Kiton — и вам будет казаться, что Brioni родом из Лондона, а вовсе не из Рима.

Натела Поцхверия