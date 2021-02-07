Кассационный суд не увидел нарушений закона о защите конкуренции на энергорынке Нового Уренгоя

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал позицию АО «Уренгойгорэлектросеть» (электросетевая организация Нового Уренгоя) и подтвердил незаконность решения управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по ЯНАО о нарушении департаментом имущественных отношений администрации Нового Уренгоя закона «О защите конкуренции». Ранее аналогичное решение вынесли арбитражный суд ЯНАО и восьмой арбитражный апелляционный суд. Поддержка судами позиции УФАС могла привести к прекращению деятельности и банкротствам сразу нескольких предприятий сферы энергетики Нового Уренгоя.

Как указано в материалах дела, в декабре 2007 года администрация Нового Уренгоя передала в аренду АО «Управляющая коммунальная компания» (УКК) имущество городской системы электро – и теплоснабжения. В свою очередь, УКК сдало эти объекты инфраструктуры в субаренду АО «Уренгойгорэлектросеть», АО «Уренгойтеплогенерация», АО «Уренгойгорводоканал», ООО «Газпром энерго» и АО «Уренгойжилсервис». С 2008 по 2019 годы к договору аренды были заключены еще 67 дополнительных соглашений.

В апреле 2019 года УФАС по ЯНАО по жалобе АО «Россети Тюмени» признало департамент имущественных отношении администрации Нового Уренгоя нарушителем ст. 15 закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольщиков, чиновники муниципалитета после окончания срока аренды незаконно не вернули переданное в 2007 году в аренду УКК имущество. Это создало «необоснованные преимущества» для субарендаторов (АО «Уренгойгорэлектросеть», АО «Уренгойтеплогенерация», АО «Уренгойгорводоканал», ООО «Газпром энерго» и АО «Уренгойжилсервис»), дискриминационные условия и необоснованные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности иным хозяйствующим субъектам, решили в УФАС. Что привело к ограничениям и устранению конкуренции на рынке аренды муниципальной недвижимости Нового Уренгоя.

Антимонопольщики предписали департаменту имущественных отношений Нового Уренгоя в течение трех месяцев вернуть объекты энергетической инфраструктуры из аренды АО «Управляющая коммунальная компания».

Один из субарендаторов — АО «Уренгойгорэлектросеть» — в июне 2019 года оспорил решение и предписание УФАС в суде. В ходе рассмотрения спора представители компании указали, что позиция аномонопольщиков незаконна. Кроме того, изъятие муниципалитетом у арендатора и субарендаторов энергосетей, объектов производства и распределения электрической энергии может повлечь невозможность для эксплуатирующих их компаний осуществлять регулируемый вид деятельности, прекращение самой деятельности и, как следствие, потенциальное банкротство, увольнение работников и сокращение поступлений в бюджет налогов и сборов. Также изъятие арендуемых муниципальных объектов приведет к росту тарифов на коммунальные услуги потребителям Нового Уренгоя, следует из материалов дела позиция заявителя по спору.

Разбирательства в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций продолжаются уже более 1,5 лет. В июне 2020 года арбитражный суд ЯНАО признал решение и предписание УФАС незаконными. Его поддержал восьмой арбитражный апелляционный суд, а теперь и арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

«УКК законно владеет переданным ему департаментом имущественных отношений администрации Нового Уренгоя имуществом, последующие дополнительные соглашения к договору аренды соответствуют ст. 17.1 закона о защите конкуренции, так как имущество, передаваемое на основе данных дополнительных соглашений, являлось частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные части сети и сеть являются технологически связанными»,— следует из решения суда.

Также суды указали, что УФАС вышло за пределы своих полномочий. «У антимонопольного органа отсутствуют полномочия по признанию гражданско-правовых сделок недействительными, данные полномочия отнесены к компетенции судебных органов»,— указал арбитражный суд ЯНАО.

По словам юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирева, ключевым спорным моментом в деле является разный взгляд антимонопольного органа и собственника муниципального имущества на возможность автоматического возобновления договора аренды этого имущества в период, когда вступили в силу нормы об обязательности заключения подобных договоров только посредством конкурентных процедур (речь идет о 2008 годе). «Администрация Нового Уренгоя как собственник имущества полагала, что поскольку договор аренды был заключен до вступления в силу правил о необходимости проведения торгов, то он мог автоматически продлеваться после того, как правила вступили в силу. Суды согласились с таким подходом»,— пояснил юрист.

Кирилл Снегирев обращает внимание, что еще в 2008 году УФАС проверила соблюдение департаментом имущественных отношений Нового Уренгоя законодательства о защите конкуренции, и на тот момент нарушений не выявило. Но через десять лет его позиция изменилась. «Такое поведение антимонопольного органа ставит добросовестного участника отношений в состояние правовой неопределенности при взаимодействии с государством. Это противоречит принципам верховенства права, юридического равенства, поддержания доверия к закону и действиям публичной власти, и нарушает баланс частных и публичных интересов»,— подытожил он.

АО «Уренгойгорэлектросеть» было создано департаментом имущественных отношений администрации Нового Уренгоя в 2005 году. Предприятие эксплуатирует и обслуживает электрические сети в Новом Уренгое, занимается передачей электроэнергии от генерирующих объектов к распределительным системам, отвечает за передачу и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства города. По данным сервиса «Генеральный директор. Контрагенты», в 2019 году выручка АО «Уренгойгорэлектросеть» превысила 548 млн руб. при чистой прибыли в 19,8 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников — 115 человек.

Алексей Охлопков