В Прикамье потратят 28,5 млн руб. на проведение кулинарной олимпиады

Из бюджета Пермского края планируется выделить 10 млн руб. на организацию второй всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису. Данные об этом содержатся в пояснительной записке, касающейся внесения изменений в бюджет региона на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Общий бюджет мероприятия составляет 28,5 млн руб. Наибольшие затраты (15 млн руб.) составляет аренда профессионального кухонного оборудования, еще 3,6 млн руб. потратят на застройку и оснащение боксов, по 1,5 млн руб. на оформление площадки и работу судейских бригад, 300 тыс. руб. на PR-сопровождение.

В ходе первой олимпиады были выбраны кондитер года, а также шеф года и кавист года. В этом году на олимпиаде пройдут соревнования на звание лучшего официанта и пиццамена года.