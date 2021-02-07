На трассах Курганской области остановили движение грузовиков из-за циклона

В Курганской области из-за непогоды приостановили движение грузовиков и транспортных средств перевозящих опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Временные ограничения действует с 10 часов 7 февраля до 14 часов 8 февраля, сообщает оперативный штаб региона. Также ограничение распространяется на регулярные автобусные и школьные перевозки, за исключением пригородных перевозок пассажиров и багажа.

Из-за атмосферного циклона, который принес в Курганскую область резкое потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега, в результате чего на дорогах образовался снежный накат и наледь. При этом устранение гололеда осложнено сильным ветром – он сносит противогололедную смесь. Неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, сохранятся как минимум до утра 8 февраля.