«ОВД-Инфо»: Шесть человек задержаны на пикете в Новосибирске

В Новосибирске в воскресенье задержали шестерых человек на массовом пикете, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из задержанных.

По его данным, в отдел полиции №6 «Октябрьский» были доставлены четверо мужчин и двое несовершеннолетних.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили “Ъ-Сибирь”, что информацией о задержаниях не располагают.

По данным портала «НГС», у Театра оперы и балета в центре Новосибирска в воскресенье проходила серия одиночных пикетов в поддержку политика Алексея Навального.

Дарья Решетникова