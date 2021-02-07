«Успех связан с китайским рынком»

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, как платформы, похожие на WeChat, способствуют росту популярности модных домов в интернете.

Dior стал самым популярным модным брендом в интернете.

Компания Launchmetrics составила свой рейтинг, основываясь на числе упоминаний в соцсетях и СМИ. Для исследования использовался алгоритм Media Impact Value, который оценивает такие факторы, как охват, скорость передачи мультимедиа и качество контента. Чем выше каждый из них, тем выше система оценивает доход бренда от рекламы.

Так, по подсчетам аналитиков, прибыль Dior от рекламных кампаний составила более $600 млн. Вторую строчку занял модный дом Chanel, заработавший около $500 млн. Замыкает тройку Gucci с примерно $450 млн.

По мнению Launchmetrics, во многом успех этот ожидаемо связан с китайским рынком и китайскими платформами вроде WeChat, в которой, к слову, зарегистрировано более 1 млрд человек. Именно через нее во время пандемии начали активно действовать модные гиганты, запуская каналы с видеороликами и кадрами из своих рекламных кампаний. Кроме того, через мессенджер этой платформы они усилили взаимодействие с персоналом люксовых брендов.

Коронавирус сделал этот сервис более востребованным. Через него пользователи узнают о наличии товаров, просят что-то отложить и так далее — опция, пока немыслимая для России.