В Ярославской области от коронавируса умерли двое и еще 177 человек заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались женщина 1954 года рождения и мужчина 1954 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 177 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 171 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по сведениям на 7 февраля, в области выявлено 29394 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 27644 человека выздоровели. 330 больных умерли. В больницах находятся 1245 человек, из них 711 — с установленным диагнозом COVID-19 и 534 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14787 человек. На втором месте Рыбинск — 3568 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1634 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 150 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведен 2801 тест на коронавирус. Карантин установлен для 7804 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов