Курганское реготделение «Единой России» возглавил Александр Ильтяков

Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков избран секретарем Курганского регионального отделения партии «Единая Россия». Такое решение принято на конференции 6 февраля большинством голосов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. За господина Ильтякова проголосовали 40 из 47 делегатов. Конкуренцию ему составил депутат Курганской областной думы Максим Харлов. Вновь избранный секретарь сообщил, что, прежде всего, намерен встретиться со всеми местными отделениями. «Иллюзий не испытываю, амбиции сделать лучше, стать сильнее и работать на 100% они всегда есть. Для начала разберусь с функционалом работы отделения, также в ближайшее время проеду по всей области и встречусь со всеми местными отделениями партии. Необходимо проговорить наши общие цели и задачи, услышать все проблемы для принятия дальнейших решений по улучшению работы не только партии, но и всей Курганской области», - заявил господин Ильтяков.

Прежний руководитель Курганского отделения «Единой России» Евгений Кафеев сложил с себя полномочия в связи с назначением заместителем руководителя Уральского межрегионального координационного совета партии.