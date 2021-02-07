Первоначальные накопления

Начало 2021 года для рынка коллективных инвестиций с точки зрения доходов стало достаточно успешным, хотя и уступило по результатам аналогичному периоду прошлого года. Самую высокую прибыль обеспечили фонды высокотехнологических компаний, а также ETF развивающихся стран. В аутсайдерах оказались ПИФы с рублевыми активами, которые пострадали из-за роста политических рисков внутри страны. Впрочем, портфельные управляющие ожидают восстановления российского рынка. И в лидерах могут оказаться как ПИФы сырьевых компаний, так и потребительского сектора.

Многообещающее начало года

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, по итогам января из 208 крупнейших фондов, стоимость чистых активов которых превышает 100 млн руб., только у 40 ПИФов снизилась стоимость паев. При этом 39 розничных фондов обеспечили доход свыше 3%, а доход 5 лучших фондов составил 8–9,6%. Год назад результаты были повыше — каждый третий фонд показал 3% рост, а первая пятерка — 10–12%.

После непродолжительного перерыва в конце прошлого года лидерами роста вновь стали фонды, ориентированные на зарубежные активы,— акции высокотехнологичных, биотехнологических или информационных компаний развитых стран. Эти фонды обеспечили инвесторам по итогам месяца доход в размере 4–9%. Подъему в этих секторах способствовало восстановление спроса на них со стороны международных инвесторов. Об этом говорят последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

По данным отчета Bank of America (учитывает данные EPFR), международные инвесторы вложили за неделю, закончившуюся 3 февраля, в фонды, инвестирующие в акции высокотехнологических компаний, $4,2 млрд.

«Публикации довольно сильных отчетностей этих компаний подогрели спрос большинства инвесторов»,— отмечает портфельный управляющий «Сбер Управление активами» Максим Кондратьев.

Высокую доходность обеспечили фонды, ориентированные на вложения в ETF развивающихся стран. По данным Investfunds, паи таких фондов подорожали за январь на 4–8,3%. Эти региональные фонды еще в декабре 2020 года назывались портфельными управляющими, опрошенными Bank of America, самыми привлекательными для инвестиций из-за недооцененности в сравнении с рынками развитых стран. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Эдуарда Харина, с приходом на пост президента США Джо Байдена инвесторы ожидают более конструктивного диалога между США и Китаем, что уже позитивно сказалось на китайских акциях.

Рубль между долларом и политикой

Заработать инвесторы смогли и на более консервативных фондах еврооблигаций, стоимость паев которых выросла за месяц на 1,6–4%. «В начале года благодаря активному приходу на рынок инвесторов, прежде всего розничных, повышенным спросом пользовались облигации качественного второго эшелона с повышенной доходностью. Дополнительно долларовые облигации в январе показали опережающий рост по сравнению с рублевыми из-за роста курса американской валюты»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Вложения в рублевые активы оказались в числе аутсайдеров. Но другого трудно было ожидать — российский рынок начал январь с довольно уверенного роста, но во второй половине месяца растерял все достижения. По итогам января индекс Московской биржи даже снизился на 0,4% до 3277 пунктов. Впрочем, многие управляющие компании смогли переиграть индекс и показать рост стоимости паев своих ПИФов на 0,2–2%. Однако хуже рынка показали результаты большая часть фондов электроэнергетики и металлургии, потерявшие в цене 0,5–2%. «Российские активы были помимо прочего подвержены влиянию геополитических новостей о потенциальных санкциях»,— отмечает Эдуард Харин.

Вывезут нефть и IT

Но портфельные управляющие рассчитывают на восстановление российского рынка. «Скорее всего, политическая тема в России в ближайшее время начнет угасать, и фундаментальные составляющие начнут превалировать, что позволит части инвесторов вернуться на рынок»,— отмечает Эдуард Харин. При этом лучше рынка могут чувствовать себя компании нефтегазового сектора, чему будет способствовать подъем цен на нефть и слабость рубля. По данным агентства Reuters, в конце минувшей недели стоимость европейских сортов нефти впервые с февраля 2020 года поднялась выше уровня $60 за баррель. С начала года котировки нефти выросли почти на 14%. «Это может увеличить спрос на нефтегазовые компании в мире и России. К тому же на фоне ожиданий по росту инфляции инвесторы продолжат переходить в акции “компаний стоимости”»,— отмечает господин Харин.

Сохраняют потенциал роста и отраслевые фонды, ориентированные на компании потребительского сектора, а также высокотехнологические компании. Ценные бумаги первых могут выиграть от восстановления спроса с увеличением темпов вакцинации и, соответственно, с замедлением темпов распространения коронавируса. Помимо этого, как отмечает Максим Кондратьев, в этом секторе есть довольно большое количество фундаментально недооцененных историй.

Высокотехнологичные компании продолжат выигрывать от изменения поведения населения в сторону все большей цифровизации повседневной жизни. «Корпоративный сектор, в свою очередь, увеличивает бюджеты на ИТ, спрос на полупроводники во всем мире остается на высоком уровне, а внедрение технологий 5G и новые разработки в сфере хранения данных также способствует интересу инвесторов к высокотехнологичным компаниям»,— считает Максим Кондратьев.

При этом на рынке валютных облигаций управляющие не исключают роста волатильности. По слова Владимира Потапова, это будет обусловлено повышенным инфляционным фоном с учетом массированных программ помощи экономикам со стороны регуляторов. «Поэтому важными элементами стратегии в текущем году нам представляются активное управление портфелем и ограничение рыночного риска в целях защиты интересов инвесторов»,— резюмирует господин Потапов.

Виталий Гайдаев