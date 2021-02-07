Центр Сочи хотят сделать полностью пешеходным

Власти Сочи разрабатывают схему организации дорожного движения, предусматривающую создание полностью пешеходной зоны в районе морского порта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно проекту, ее могут организовать на улицах Несербской, Войкова, Поярко, Кооперативной, а также на переулке Электрическом.

«Реализация такого важного для развития туристического потенциала Сочи проекта позволит полностью освободить от транспорта и сделать прогулочным самый центр курорта. Мы разрабатываем схему перераспределения автомобильных потоков за счет модернизации дорожной инфраструктуры и строительства большой парковки в районе пляжа "Маяк"»,- рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Также в рамках проекта планируется провести реорганизацию транспортной системы центральной части курорта. В частности, на перекрестке у Главпочтамта, соединяющего автомобильные потоки с четырех оживленных улиц курорта, предлагается организация кольцевого движения транспорта.

По словам Алексея Копайгородского, в этой части Сочи курсируют экскурсионные автобусы, а также пересекаются 29 маршрутов общественного транспорта. Кроме того, на этом узком участке дороги находится наземный пешеходный переход, который соединяет административный центр города с набережной и другими объектами курортной инфраструктуры.

«Еще при подготовке к Олимпийским играм в Сочи здесь планировали построить подземный переход, однако в окончательный проект он не вошел. Сегодня мы предлагаем вернуться к этой идее и оборудовать на данном участке два новых подземных пешеходных перехода»,- предложил глава Сочи.

Помимо этого, для увеличения пропускной способности Курортного проспекта в районе Платановой аллеи хотят расширить дорогу на одну полосу движения с оборудованием дополнительного заездного кармана для общественного транспорта. Также в районе Пролетарского подъема Курортный проспект могут соединить новым участком дороги с улицей Орджоникидзе.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Сочи к началу курортного сезона также начнет работу морское такси. Суда будут курсировать в двух направлениях: из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Первые тестовые рейсы морского такси запустят в мае 2021 года.

Алексей Белянин