В Тюменской области COVID-19 выявили еще у 129 человек

За прошедшие сутки в Тюменской области было подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал”.

Всего, по данным на 7 февраля, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 29 173 случая инфицирования COVID-19. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 258 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 048 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 967 281 человека, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 76 661 человек скончался.