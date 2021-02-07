За сутки COVID-19 подтвердился у 313 свердловчан, 11 человек скончались

В Свердловской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 313 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным источника “Ъ-Урал”, еще 11 пациентов скончались от COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 72 453 случая инфицирования. Более 65 тыс. пациентов выздоровели. От болезни умерли 2 116 человек.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 февраля. На фоне снижения заболеваемости коронавирусом, которая фиксируется вторую неделю подряд, региональные власти начинают ослаблять карантинные ограничения.