В Краснодарском крае в начале недели потеплеет до 18 градусов

Синоптики прогнозируют потепление в южной части Краснодарского края в начале недели. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра региона.

По данным ведомства, температура воздуха 8 февраля в южной половине края составит 2-7 градусов; днем местами воздух прогреется до 15 градусов. 9 февраля в южной части региона будет еще теплее — воздух прогреется до 18 градусов.

На Черноморском побережье 8 февраля ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, 9 февраля ветер может усилиться в отдельных районах до 15-20 м/с, а на участке Анапа – Геленджик до 23 м/с. Температура воздуха ночью 8 февраля 0-5 градусов, днем 9-14 градусов; 9 февраля ночью 7-12 градусов, днем 11-16 градусов, в Туапсинском районе — до 17 градусов.

На большей части Краснодарского края в начале недели ожидается дождь, в северной половине края – с мокрым снегом, снегом. Местами возможно налипание мокрого снега. 8 февраля прогнозируется ветер восточной четверти с переходом на южную четверть к 9 февраля, скорость ветра 5-10 м/с. Местами возможны порывы до 12-17 м/с (8 февраля) и до 20 м/с (9 февраля).

Температура воздуха ночью 08 февраля -2…-7 градусов, местами в восточной половине края -7…-12 градусов; 9 февраля 0…-5 градусов, днем 8 февраля 4-9 градусов, в северной половине края 0-5 градусов.

Алексей Белянин