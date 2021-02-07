Предприниматель Роман Никитин возглавит туризм в Удмуртии

Отрасль туризма в Удмуртии возглавит предприниматель Роман Никитин. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» и.о. первого зампредседателя правительства республики Константин Сунцов.

«Задача амбициозная, сложная и близка к невозможной. Но это так похоже на предпринимательство — в условиях ограниченных ресурсов создать качественный, востребованный и конкурентноспособный продукт. В современном мире эта должность звучит как Destination Marketing Officer. И здесь, безусловно, очень важны такие способности Романа как знание маркетинга, создание продукта, скорость мышления и работы, умение давать результат. Кроме того, он хорошо знает Удмуртию и мир»,— сообщил господин Сунцов.

По его словам, первыми задачами на должности Романа Никитина станут анализ существующей команды, инфраструктуры, сбор необходимых данных и создание пути туриста.