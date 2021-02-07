В аэропорту Челябинска задержали шесть рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий

Сегодня, 7 февраля, в аэропорту Челябинска произошла задержка шести рейсов авиакомпаний «Азимут», «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Так, задержан вылет двух самолетов до Москвы (Шереметьево и Внуково), двух до Санкт-Петербурга, а также рейсы Челябинск – Минеральные Воды и Челябинск – Краснодар. На них было зарегистрировано более 500 пассажиров. Челябинская транспортная прокуратура контролирует оказание необходимых услуг пассажирам.