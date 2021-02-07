В ХМАО за сутки зафиксировано 149 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) подтверждено 149 новых случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба, новые случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Наибольшее количество новых пациентов зафиксировали в Сургуте, где за сутки заразились 40 человек. В Нефтеюганском районе заболели 19 человек, в Нефтеюганске — 14. «На момент выявления вируса у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно», — добавили в оперштабе.

Всего на 7 февраля, в Югре выявлено 48 778 случаев заболевания COVID-19, при этом 45 965 пациентов уже выздоровели. Среди госпитализированных 88 человек находятся в тяжелом состоянии, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Помимо этого, в региональном оперштабе подтвердили еще два летальных случаев за сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 685 югорчан.