СКР проверяет обстоятельства смерти ребенка в бассейне в Новосибирске

Ребенок утонул в бассейне одного из центров отдыха в Новосибирске, проводится проверка, сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

«Предварительно установлено, что компания взрослых с детьми проводили время в одном из центров отдыха, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска вечером 5 февраля. В какой-то момент ребенок погрузился в чашу бассейна и был обнаружен взрослыми без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи произвели осмотр места происшествия и опросили участников мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза.

Дарья Решетникова